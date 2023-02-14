İstanbul'da deniz çekildi; açıklama geldi: 'Sebebi deprem değil'
Marmara Denizi'nin Avcılar sahilinde yaşanan deniz suyu çekilmesinin meteorolojik bir durum olduğu belirtildi.
Avcılar Ambarlı Sahili'nde küçük kumsal olarak bilinen bölgede deniz suyu seviyesinde değişiklik meydana geldi. Azalan su nedeniyle daha önce görülmeyen kayalıklar ortaya çıktı.
Bölge sakinlerinden Abdurrahman Bilen, 40 yıldır Avcılar'da ikamet ettiğini belirterek, eskiden de 1-2 metre gerçekleşen sudaki çekilmenin ilk defa bu kadar çok olduğunu söyledi.
Bilen, normal zamanlarda suyun çekildiği yerlere büyük balıkçı teknelerinin yanaştığını ve insanların orada denize girdiğini dile getirdi.
Bölgede 40 yıldır esnaflık yaptığını ifade eden Necdet Kaçaker de yaşanan olayın her sene gerçekleştiğini anlatarak, "Deniz gitti diye bir şey yok, her sene böyle poyrazdan dolayı gidiyor, geri geliyor. Cuma günü lodos olur su yerine gelir." dedi.
İstanbul Teknik Üniversitesinden (İTÜ) yapılan açıklamada, Türkiye'nin batısında yer alan yüksek basınç merkezi nedeniyle İstanbul üzerinde Marmara Denizi'ne doğru uzun bir süredir rüzgarların kuzeyden güneye doğru estiği belirtildi.