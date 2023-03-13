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  4. İstanbul'da deprem riski en yüksek mahalleler hangileri? İşte mahalle mahalle en riskli yerler

İstanbul'da deprem riski en yüksek mahalleler hangileri? İşte mahalle mahalle en riskli yerler

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ‘kırmızı eylem’ planını yayımladı. Planla birlikte, İstanbul’da meydana gelecek olası bir deprem sonrasında en riskli ilçeler, mahalle bazında belirlendi.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası tüm gözler olası İstanbul depremine çevrildi. AFAD, yayımladığı ‘kırmızı eylem planı’ ile birlikte İstanbul’da deprem riski en yüksek olan ilçeler ve mahalleleri duyurdu.

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Peki İstanbul’da hangi ilçelerde deprem riski yüksek? İşte ilçe ilçe, mahalle mahalle İstanbul’daki en riskli noktalar.

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ANADOLU YAKASINDAKİ RİSKLİ MAHALLELER

MALTEPE

Cevizli
Bağlarbaşı
Fındıklı
Girne
Esenkent
Gülsuyu
Aydınevler
Altayçeşme
Gülensu
Yalı
Zümrütevler
Çınar
Altıntepe
Feyzullah
İdealtepe

PENDİK

Kavakpınar
Velibaba
Kaynarca
Ahmet Yesevi

 

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SULTANBEYLİ

Hamidiye
Turgut Reis
Akşemseddin
Mimar Sinan
Mecidiye
Ahmet Yesevi
Abdurrahmangazi
Orhangazi
Yavuz Selim
Hasanpaşa
Adil
Mehmet Akif

TUZLA

Postane
Aydınlı
Şifa
Mimar Sinan
Yayla
İstasyon
Aydıntepe

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