İstanbul'da depreme kalkan oluyor: Uzman isim Marmara'daki doğal bariyeri açıkladı

Marmara Çukurları

Yer kabuğunun en çok gerildiği ve inceldiği yerler. Kabuk ince olduğu için magma sıcaklığı yüzeye daha yakın. Sonuç: Yüksek ısı ve plastikleşmiş kayaç yapısı. Yani fay burada "gevrek" değil, "sakız gibi" sünek bir yapıda.