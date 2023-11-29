İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor: 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Valiliği, kentte etkili olan fırtına nedeniyle Kağıthane'de direk devrilmesi sonucu yaralanan bir kişinin hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verileri çerçevesinde kent genelinde yağış ve fırtınaya bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı sarı kodlu uyarı yapıldığı hatırlatıldı.
Kentin, bu uyarıya paralel olarak salı gününü çarşambaya bağlayan gece saatlerinde fırtına ve yağışlı havanın etkisine girdiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler planlandığı şekilde devam etmektedir. İDO 7, BUDO 5 olmak üzere toplam 17 sefer olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilmiş, boğaz iki yönlü trafiğe kapatılmıştır.
Ekiplerimiz, İstanbul genelinde 9 su baskını, 27 çatı uçması, 43 ağaç devrilmesi, 1 toprak kayması, 66 tehlike arz eden parça ve 2 direk devrilmesi olmak üzere toplam 148 olaya müdahale etmiştir."