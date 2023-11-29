İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor
İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ulaşımı ve hayatı olumsuz etkiledi.
Kent genelinde dün akşam saatlerinde etkisini arttıran fırtına nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü geçici askıya alınırken Şehir Hatları da ikinci bir duyuruya kadar seferlerin yapılamayacağını duyurdu.
Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.
Vapurları kullanmak için Üsküdar İskelesi'ne giden yolcular, seferlerin iptal olması nedeniyle metro ve Marmaray duraklarına yönlendirildi.
Metro İstanbul ise dün işletmeye kapatılan TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda bugün de seferlerin yapılamayacağını duyurdu.