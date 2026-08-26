İstanbul'da hava bir anda değişecek: 'Bu ne soğuk?' dedirtecek

Cumadan itibaren kuzeyden gelen akışın görülmeye başlanacağını anlatan Tek, "Bu akışın beraberinde yağışlar var. İstanbul genelinde cuma günü bir yağış beklentisi var. Anadolu Yakası daha fazla yağış alabilir ama neredeyse tüm ilçeler yağış alıyor. Kuzeyli bir akış geldiği için kuzey ilçelerde risk biraz daha yüksek. Bununla birlikte Beylikdüzü, Bakırköy gibi ilçeler de yağış alan yerler arasında. Perşembe günü 31-32 derecelerde olan sıcaklıklar, cuma günü bir anda 21 derecelere kadar düşüyor. Beraberinde kuvvetli rüzgarlar var. 'Bu ne sıcaktı, bu ne soğuk?' diyeceğiz" dedi.