İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? 12 Ocak Pazartesi (yarın) İstanbul okullar tatil olacak mı?
İstanbul'da iki gündür yağmur etkili oluyor. Yağmur yarın ise yerini kar yağışına bırakacak. Her kar yağışında olduğu gibi okulların durumu merak ediliyor. Soğuk havanın da etkili olacağı mega kentte hem öğrenciler hem de veliler valiliğin duyurularına kulak kesilmiş durumda... Bugün en çok yöneltilen soruların başında "Yarın okullar tatil mi" geliyor. İşte son durum...
Balkanlardan soğuk hava giriş yaptı. Bu geceden itibaren soğuk iyice etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre yarın İstanbul'da kar bekleniyor. Özellikle öğrenciler haftanın ilk gününde okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Sabah saatlerinden itibaren "Yarın okul var mı" sorusu hızlanmış durumda...
İstanbul'da yarın okul var mı?
12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da kar öngörülüyor. Sıcaklığın en düşük 2 en yüksek 4 derece olması bekleniyor. Okulların durumu hakkında İstanbul Valiliğinden veya İstanbul Valisi Davut Gül'den resmi bir açıklama gelmedi. Beklentiler gittikçe artarken Vali Gül'ün akşam saatlerinde "Eğitime bir gün ara verildi" ya da "Okullar tatil olmayacak" şeklinde açıklama yapması bekleniyor. Şu an kesin bir duyuru yapılmış değil.
İstanbul hava durumu
12 Ocak Pazartesi: Çok bulutlu, yer yer kar var. En düşük 2, en yüksek 4 derece.
13 Ocak Salı: Soğuk hava belirginleşiyor ve bulutlu bir hava hakim. En düşük -2, en yüksek 5 derece.
14 Ocak Çarşamba: Bulutlu bir gün bekleniyor. En düşük 4, en yüksek 7 derece.
15 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu. En düşük 3, en yüksek 5 derece.