İstanbul'da selin ardından hasar gün ağarınca ortaya çıktı
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde etkili olan şiddetli yağışın ardından sular çekilmeye başlarken, selin neden olduğu hasar günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Çok sayıda araç ve iş yerinin zarar gördüğü bölgede çalışmalar sürerken, İstanbul için yeni kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Ayazağa Mahallesi'nde etkisini gösteren şiddetli sağanak, cadde ve sokaklarda su baskınlarına yol açtı. Yolların sel sularıyla kaplanması nedeniyle araç ve yaya trafiğinde aksaklıklar yaşanırken, cadde üzerindeki çok sayıda iş yerini de su bastı.
Yağışın ardından bölgede bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Duraklarda bekleyen vatandaşlar kurtarılmayı beklerken, sel nedeniyle bulundukları yerden ayrılamayan bazı kişiler iş makineleri ve traktörlerin yardımıyla güvenli noktalara taşındı.
Sular çekilince hasarın boyutu ortaya çıktı
Ekiplerin gece boyunca yürüttüğü çalışmalar sonucunda, sabahın ilk saatlerinde biriken suların tahliye edilmesiyle taşkınların etkisi azaldı. Bölgede çalışmalar sürerken, havanın aydınlanmasıyla birlikte selin neden olduğu tahribat da gün yüzüne çıktı.
Ayazağa Mahallesi'nde sel sularına kapılarak sürüklenen araçların yanı sıra ağır ve orta derecede hasar gören otomobiller görüntülendi.
İstanbul için şiddetli yağış uyarısı
Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 14-16 Ekim tarihleri arasında 48 il için sarı, 5 il için ise turuncu kodlu meteorolojik uyarı verildiğini açıkladı. Çiftçi, özellikle Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış beklendiğine dikkat çekti.
Meteorolojik tahminlere göre Marmara Bölgesi'nde Edirne ve Tekirdağ dışındaki illerde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. İstanbul, Sakarya, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde ise yağışların çok kuvvetli, bazı noktalarda da şiddetli olması bekleniyor.