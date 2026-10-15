İstanbul'da selin ardından hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Meteorolojik tahminlere göre Marmara Bölgesi'nde Edirne ve Tekirdağ dışındaki illerde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. İstanbul, Sakarya, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde ise yağışların çok kuvvetli, bazı noktalarda da şiddetli olması bekleniyor.