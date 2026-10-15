İSTANBUL'DA TARİHİ AFET: Tek bir günde yıllık yağışın üçte biri düştü!
İstanbul'da şiddetli sağanak, çok sayıda ilçede sel ve su baskınlarına yol açtı. Beykoz'da 24 saatte metrekareye düşen 273,1 kilogram yağış, İstanbul'un yıllık ortalamasının üçte birini aşarken, Sarıyer ve Eyüpsultan'da da 200 kilogramın üzerine çıkıldı.
İstanbul, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü son 41 yılın en büyük sağanak felaketlerinden birini yaşadı. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve İçişleri Bakanlığı verilerine göre, kentin yıllık toplam yağış ortalamasının neredeyse 3'te 1'i yalnızca 24 saat içinde yeryüzüne indi.
Metrekareye 273,1 kilogram yağışın düştüğü Beykoz'da tarihi rekor kırılırken, çok sayıda ilçede sel ve su baskınları meydana geldi.
Meteorolojik karşılaştırma: Normali ne, ne kadar yağdı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) uzun yıllar verilerine göre, İstanbul genelinde 1 yılda metrekareye düşen ortalama toplam yağış miktarı 659,4 kilogramdır.
Bu miktar bölgesel mikroklimalara göre bazı dönemlerde en fazla 700-730 kg bandına ulaşmaktadır.
Ancak 14 Ekim'deki ekstrem sistem, bu yıllık bütçenin devasa bir kısmını tek bir günde şehre bıraktı. İlçe bazında kaydedilen en yüksek yağış miktarları şu şekildedir:
· Beykoz: 273,1 kg/m² (Tarihi rekor)
· Sarıyer: 208,1 kg/m²
· Eyüpsultan: 202,8 kg/m²
· Arnavutköy: 125,9 kg/m²
· Büyükçekmece: 119,7 kg/m²
Metrekareye 273 kilogram ne anlama geliyor?
Meteorolojik hesaplamalara göre metrekareye düşen her 1 milimetre (mm) yağış, 1 kilogram (kg) suya eşittir.
Beykoz'da kaydedilen 273,1 kg/m²lik değer; ilçedeki her bir metrekarelik açık alana, tek bir günde yaklaşık 27 damacana dolusu su döküldüğü anlamına gelmektedir.
Yetkililer, altyapı sınırlarını zorlayan bu miktarın yol açtığı hasarları gidermek ve su tahliye çalışmalarını tamamlamak için şehir genelinde teyakkuz halini sürdürüyor.