İSTANBUL'DA TARİHİ AFET: Tek bir günde yıllık yağışın üçte biri düştü!

Ancak 14 Ekim'deki ekstrem sistem, bu yıllık bütçenin devasa bir kısmını tek bir günde şehre bıraktı. İlçe bazında kaydedilen en yüksek yağış miktarları şu şekildedir:

· Beykoz: 273,1 kg/m² (Tarihi rekor)

· Sarıyer: 208,1 kg/m²

· Eyüpsultan: 202,8 kg/m²

· Arnavutköy: 125,9 kg/m²

· Büyükçekmece: 119,7 kg/m²