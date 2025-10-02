İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Okullar tatil oldu mu?

AFAD verilerine göre Marmara Ereğlisi'nde (Marmara Denizi) saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 6.71 kilometre olarak kaydedildi. Deprem sonrası büyük bir panik yaşanırken okulların tatil olup olmadığı yoğun şekilde araştırılıyor. Hem öğrenciler hem de veliler "İstanbul'da yarın okullar tatil mi" diye soruyor.