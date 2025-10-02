İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Okullar tatil oldu mu?
Marmara Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.55'te İstanbullular büyük bir sarsıntı yaşadı ve kendilerini sokağa atmak zorunda kaldı. Korku dolu anlar sonrası okulların durumu araştırılmaya başlandı. Yüz binler şimdi "İstanbul'da yarın okullar tatil mi" diye soruyor. İşte son durum...
AFAD verilerine göre Marmara Ereğlisi'nde (Marmara Denizi) saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 6.71 kilometre olarak kaydedildi. Deprem sonrası büyük bir panik yaşanırken okulların tatil olup olmadığı yoğun şekilde araştırılıyor. Hem öğrenciler hem de veliler "İstanbul'da yarın okullar tatil mi" diye soruyor.
İstanbul'da yarın okullar tatil mi?
Marmara Denizi'nde artçı sarsıntılar sürerken İstanbul Valiliğinden henüz tatil haberi gelmedi. Birkaç saat içinde konu hakkında bir açıklama yapılması bekleniyor.
İstanbul Valiliğinden en son yapılan açıklama şu şekilde:
"Marmara Denizi’nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır.
Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır.
Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz."