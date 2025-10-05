İstanbul'da yarın toplu taşıma (ulaşım) ücretsiz mi, bedava mı? Metrobüs, otobüs, İETT, metro, tramvay, vapur, Marmaray
6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu... Sömürgeci ülkelerin işgali Türk ordusunun şehre girmesiyle son bulurken bu özel günde İstanbul'da toplu ulaşımın ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Vatandaşlar "Metrobüs, otobüs, İETT, metro, tramvay, vapur, Marmaray ücretsiz mi" sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar...
İstanbul, Mondros Mütarekesi’nden sonra 13 Kasım 1918’de işgal edilmişti. Düşman işgali 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk birlikleri İstanbul'a girdi ve işgal sona erdi. Bu anlamlı gün her yıl coşkuyla kutlanırken İBB'nin bu özel günde toplu taşımayı ücretsiz yapıp yapmadığı sorgulanıyor. İşte detaylar...
İstanbul'da yarın toplu taşıma (ulaşım) ücretsiz mi?
İstanbul'da yarın (6 Ekim) toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile vatandaşlar bedava seyahat edebilecek. Fakat adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında ücretsiz uygulama geçerli olmayacak.
Marmaray'ın ücretsiz olup olmayacağı hakkında henüz bir duyuru gelmedi.