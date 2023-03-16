İstanbul'dan yoğun talep: Kiralık daire fiyatları uçuşa geçti Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından özellikle Marmara bölgesinde büyük bir yıkıma sebep olması beklenen İstanbul depremi söylentileri sonrası yatay mimariye yönelenler masmavi göl ve yemyeşil zeytin ağaçları arasındaki doğa harikası İznik'e akın etti.

Tarihi M.Ö. 316 yıllarına dayanan ilçede ev ve arsa fiyatlarında büyük artış yaşanırken emlak piyasası taleplere yetişmekte zorlanmaya başladı. 1 | 6

Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki deprem riski taşıyan illerden İznik'e büyük bir talep patlaması yaşanıyor. 736,5 kilometrekare yüzölçümüne sahip ilçede hem kiralık hem de satılık ev ya da arsa neredeyse kalmadı. Satılık ev ya da arsa fiyatları da iki kat arttı. Kiralık evlerde ise yüzde yüze yakın fiyat artışı yaşanıyor. 2 | 6

Konu ile ilgili açıklama yapan İznik Emlakçılar Derneği Başkanı Mustafa Can, şunları söyledi: “İlçemize özellikle İstanbul'dan yoğun talep var. Deprem korkusu insanları yatay mimariye yöneltti. Özellikle göl manzaralı olan arsalara büyük rağbet var. Artık insanlar çok katlı yapılarda oturmak istemiyor. Yüksek katlı binalardan çekiniyorlar. Her gün bununla ilgili talepler alıyoruz. İlçemizde kiralarda çok fazla arttı. Minimum artış yüzde yüz desem yanlış olmaz.” 3 | 6