İstanbul'dan yola çıkan Togg T10F tek depo şarjla hedefe ulaştı
Türkiye'nin yerli üretim elektrikli otomobili Togg'un liftback formundaki yeni modeli T10F, tek batarya ile İstanbul'dan İzmir'e ulaşmayı başardı. 623 kilometreye varan menzili, güçlü motor seçenekleri ve ileri teknoloji donanımlarıyla ön plana çıkan T10F satış fiyatı da 1 milyon 878 bin TL ’den başlıyor.
52,4 kWh ve 88,5 kWh kapasiteli iki batarya seçeneği ile öne çıkan T10F'i bu defa medya çalışaları test etti.
Sabiha Gökçen Havalimanı Airport Otel'den konvoy halinde yola çıkan 20 Togg T10F, çevre yolu üzerinden Osmangazi Köprüsü'nü geçerek Bursa, Balıkesir ve Manisa güzergâhını izledi.
Araçlar, ortalama 115 km hızla ilerleyerek tek şarjla İzmir Konak'taki Swiss Otel'e ulaştı. Otelde basın mensuplarını Togg yetkilileri karşıladı.
Togg'un T10F modelini test eden Otomobil Yazarı Ali Çelik, "Bu sürüş deneyimi bizim için çok faydalı oldu, çünkü tek şarjla İstanbul'dan İzmir'e gelebildiğimizi gördük. Bu sevindirici bir gelişme. Otomobilleri daha yakından inceleme fırsatı bulduk. Sosyal medyadaki video kanallarında yabancıların da görüşlerini biliyoruz. Onlar da çok başarılı buluyorlar. Almanya satışları başladı, talep de çok var. Özellikle Alman otomotiv basını Almanya'da Mercedes, BMW, Audi gibi premium modellerle T10F'i ve X'i karşılaştırıyor. Buradaki detayları da yakından görmek bizim için çok iyi oldu" dedi.
Yolculuk sonrası Togg T10F ve Togg'un artan servis merkezi sayısı ve kısalan bakım süresi ile ilgili yapılan olumlu yorumlar dikkat çekti.
Togg T10F'in öne çıkan özellikleri
Menzil: Uzun menzil versiyonuyla WLTP standartlarına göre 623 km
Şarj Süresi: Yüzde 20'den yüzde 80'e 28 dakika (180 kW DC hızlı şarj),
Motor Seçenekleri: Tek motorlu RWD218 hp, Çift motorlu AWD 430 hp
Hızlanma: Versiyona göre 4,6 – 7,5 saniye arası,
Maksimum Hız: 200 km/s,
Dijital Kokpit: 12,3 inç gösterge, 29 inç bilgi-eğlence, 8 inç kumanda ekranı (toplam 41,3 inç uçtan uca ekran),
Bağlantılı Teknolojiler: Araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı internet, Wi-Fi hotspot, Snapdragon işlemcili kokpit,
Aerodinamik: 0.24 sürtünme katsayısı
Togg T10F'in fiyatı
Resmi liste fiyatına göre V1 RWD “Standart Menzil” versiyonunun teslim fiyatı yaklaşık 1 milyon 878 bin TL ’den başlıyor.
V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 188 bin TL
V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 363 bin TL
V2 4More 3 milyon 133 bin 641 TL