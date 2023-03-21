İstanbul'un deprem uyarı sistemi çalışmıyor!
Kandilli Rasathanesi’nin Marmara Denizi’ne kurduğu erken uyarı sistemine 2019 yılında trolle avlanan balıkçılar tarafından zarar verildi. Aradan geçen zamana rağmen sistemin onarılmadığı ortaya çıktı.
1999 yılındaki büyük Marmara Depremi’nin ardından Marmara Denizi’nin derinliklerine kurulan erken uyarı sistemi çalışmıyor. Erken uyarı sistemi, deprem anında 5-6 saniye içinde sinyal gönderecek, elektrik ve doğal gazı kesecek ve yangınların önüne geçilecekti. Ancak bu sistemin çalışmadığı ortaya çıktı.
NTV’nin haberine göre; İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk; erken uyarı sisteminden AFAD'ın değil, Kandilli Rasathanesi'nin sorumlu olduğunu belirtti.
Erken uyarı sisteminden gelen bütün bilgilerin normalde Kandilli'de işlenerek İstanbul'daki yöneticilere iletilmesi gerektiğini söyleyen Öztürk, ''Bunu üzülerek belirtmek istiyorum ki sistem maalesef çalışmıyor" dedi.
Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, Marmara Denizi tabanına yerleştirilen kabloların balıkçılar tarafından parçalandığını Aralık 2019'da açıklamıştı. Fiber optik kabloların 3 buçuk yıllık sürede onarılamadığı anlaşıldı.
Özener, "Maalesef bütün deniz haritalarında işaretli olmalarına rağmen trolle avlanan avcılar, fiber optik kabloları parçaladılar. Geldiğimiz noktada fiber optik kabloları topladık, şu anda onarılıyor." açıklamasında bulundu.
Marmara denizindeki sistem 100 hızlı müdahale istasyonu ve 10 erken uyarı istasyonundan oluşuyor.