İstanbul'un nüfus haritası ortaya çıktı: Mega kentte yaşayanlar 'aslen' nereli?

Son verilere göre Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'da kişi sayısı bir yılda 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53 kişi oldu.

Ankara'nın nüfusu 5 milyon 910 bin 320,

İzmir'in nüfusu 4 milyon 504 bin 185

Bursa'nın nüfusu 3 milyon 263 bin 11 kişi

Antalya'nın nüfusu ise 2 milyon 777 bin 677 kişi oldu.