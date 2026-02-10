Google Haberler

İstanbul'un nüfus haritası ortaya çıktı: Mega kentte yaşayanlar 'aslen' nereli?

TÜİK'in açıkladığı son nüfus verileri, büyük şehirlerin kapasitesinin çok üstünde bir nüfusa ev sahipliği yaptığını gösterirken en kalabalık şehir yine Megakent İstanbul oldu. 15,7 milyon kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, nüfusun aslen nereli olduğu sorusu bir kez daha gündeme gelirken güncel tablo dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi olarak açıklanırken, nüfusun önemli bir kısmı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya gibi büyük şehirlerde yaşıyor.

 

Son verilere göre Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'da kişi sayısı bir yılda 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53 kişi oldu. 

Ankara'nın nüfusu 5 milyon 910 bin 320,
İzmir'in nüfusu 4 milyon 504 bin 185
Bursa'nın nüfusu 3 milyon 263 bin 11 kişi
Antalya'nın nüfusu ise 2 milyon 777 bin 677 kişi oldu.

Verilerin açıklanmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de her yıl milyonlarda göç alan İstanbul'da yaşayanların aslen nereli olduğu oldu. 

İşte "İstanbul'da yaşayanlar 'aslen' nereli" ve "İstanbul'da en çok 'nereli' yaşıyor" sorularının cevabı...

İlk sırada Sivaslılar var

1. İstanbul'da Sivas kütüğüne kayıtlı 758 bin 939 kişi yaşıyor.

2. Kastamonu 545 bin 503 kişi ile ikinci sırada yer alıyor. 

3. Orduluların sayısı 520 bin 192

4. Giresunluların sayısı 484 bin 308

5. Tokatlıların sayısı 475 bin 35

6. Erzurumluların sayısı 460 bin 256

7. Malatyalıların sayısı 421 637

8. Trabzonluların sayısı 414 429

9. Samsunluların sayısı 413 585

10. Sinopluların sayısı 365 868

İşte il il İstanbul'da yaşayanların nüfuslarının aslen bağlı olduğu iller ve sayıları...

Kars 310 589

Rize 306 966

Erzincan 301 171

Van 283 351

Mardin 268 520

Siirt 267 286

Ardahan 260 669

Bitlis 251 874

Diyarbakır 238 913

 Ağrı 238 767

Adıyaman 219 450

Muş 195 190

Çorum 176 273

Amasya 174 440

Şanlıurfa 166 749

Çankırı 164 464

Konya 164 105

Kayseri 163 941

Elazığ 153 685

Bingöl 152 203

Yozgat 150 806

Batman 150 492

Gümüşhane 149 115

Sakarya 130 304

Bayburt 124 788

Hatay 123 778

Ankara 123 764

Zonguldak 121 776

Kahramanmaraş 112 740

Tekirdağ 108 334

Kırklareli 108 142

Bursa 103 638

Iğdır 101 250

Adana 101 074

Balıkesir 100 336

Edirne 99 854

Niğde 99 815

Gaziantep 95 360

Bartın 94 245

Nevşehir 92 695

Karabük 92 247

Artvin 83 434

Tunceli 81 471

İzmir 70 676

Çanakkale 69 981

Mersin 66 732

Bolu 63 709

Afyonkarahisar 61 552

Kocaeli 59 184

Isparta 55 761

Eskişehir 54 811

Manisa 50 121

Aksaray 50 052

Antalya 49 078

Kırşehir 47 054

Düzce 45 325

Şırnak 45 081

Kilis 41 802

Kırıkkale 35 907

Osmaniye 35 817

Bilecik 35 237

Kütahya 34 625

Denizli 34 206

Aydın 31 820

Karaman 27 538

Uşak 21 549

Hakkari 20 781

Yalova 20 540

Muğla 16 341

Burdur 10 447

