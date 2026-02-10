İstanbul'un nüfus haritası ortaya çıktı: Mega kentte yaşayanlar 'aslen' nereli?
TÜİK'in açıkladığı son nüfus verileri, büyük şehirlerin kapasitesinin çok üstünde bir nüfusa ev sahipliği yaptığını gösterirken en kalabalık şehir yine Megakent İstanbul oldu. 15,7 milyon kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, nüfusun aslen nereli olduğu sorusu bir kez daha gündeme gelirken güncel tablo dikkat çekti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi olarak açıklanırken, nüfusun önemli bir kısmı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya gibi büyük şehirlerde yaşıyor.
Son verilere göre Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'da kişi sayısı bir yılda 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53 kişi oldu.
Ankara'nın nüfusu 5 milyon 910 bin 320,
İzmir'in nüfusu 4 milyon 504 bin 185
Bursa'nın nüfusu 3 milyon 263 bin 11 kişi
Antalya'nın nüfusu ise 2 milyon 777 bin 677 kişi oldu.
Verilerin açıklanmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de her yıl milyonlarda göç alan İstanbul'da yaşayanların aslen nereli olduğu oldu.
İşte "İstanbul'da yaşayanlar 'aslen' nereli" ve "İstanbul'da en çok 'nereli' yaşıyor" sorularının cevabı...
İlk sırada Sivaslılar var
1. İstanbul'da Sivas kütüğüne kayıtlı 758 bin 939 kişi yaşıyor.
2. Kastamonu 545 bin 503 kişi ile ikinci sırada yer alıyor.
3. Orduluların sayısı 520 bin 192
4. Giresunluların sayısı 484 bin 308
5. Tokatlıların sayısı 475 bin 35
6. Erzurumluların sayısı 460 bin 256
7. Malatyalıların sayısı 421 637
8. Trabzonluların sayısı 414 429
9. Samsunluların sayısı 413 585
10. Sinopluların sayısı 365 868
İşte il il İstanbul'da yaşayanların nüfuslarının aslen bağlı olduğu iller ve sayıları...
Kars 310 589
Rize 306 966
Erzincan 301 171
Van 283 351
Mardin 268 520
Siirt 267 286
Ardahan 260 669
Bitlis 251 874
Diyarbakır 238 913
Ağrı 238 767
Adıyaman 219 450
Muş 195 190
Çorum 176 273
Amasya 174 440
Şanlıurfa 166 749
Çankırı 164 464
Konya 164 105
Kayseri 163 941
Elazığ 153 685
Bingöl 152 203
Yozgat 150 806
Batman 150 492
Gümüşhane 149 115
Sakarya 130 304
Bayburt 124 788
Hatay 123 778
Ankara 123 764
Zonguldak 121 776
Kahramanmaraş 112 740
Tekirdağ 108 334
Kırklareli 108 142
Bursa 103 638
Iğdır 101 250
Adana 101 074
Balıkesir 100 336
Edirne 99 854
Niğde 99 815
Gaziantep 95 360
Bartın 94 245
Nevşehir 92 695
Karabük 92 247
Artvin 83 434
Tunceli 81 471
İzmir 70 676
Çanakkale 69 981
Mersin 66 732
Bolu 63 709
Afyonkarahisar 61 552
Kocaeli 59 184
Isparta 55 761
Eskişehir 54 811
Manisa 50 121
Aksaray 50 052
Antalya 49 078
Kırşehir 47 054
Düzce 45 325
Şırnak 45 081
Kilis 41 802
Kırıkkale 35 907
Osmaniye 35 817
Bilecik 35 237
Kütahya 34 625
Denizli 34 206
Aydın 31 820
Karaman 27 538
Uşak 21 549
Hakkari 20 781
Yalova 20 540
Muğla 16 341
Burdur 10 447