İstanbul'un sel haritası çıktı: İşte en riskli ilçeler...

Yapay zeka ile modelleme yapıldı

Kentte doğal alanların azalması ve geçirimsiz yüzeylerin artmasının yağmur sularının hızla akarak taşkınlara yol açtığını belirten Ekmekcioğlu, bunun temel nedeninin şehirleşme olduğunu söyledi.

Tehlike analizinde yapay zekadan yararlanılmasının çalışmanın en önemli yeniliği olduğunu ifade eden Ekmekcioğlu, "Dolayısıyla geçmiş, meydana gelmiş sel olaylarından öğrenen ve o olayları tetikleyici unsurları da bünyesinde barındıran tüm öğrenme sürecinde ve geçmiş sel olayları ile çevresel faktörler arasındaki ilişkileri öğrenerek gelecekte sel oluşma potansiyeli bulunan alanları da tahmin edebilen bir yapay zeka algoritması ve bu algoritmayla tehlike modellemesini gerçekleştirdik. Bu tehlike modellemesi ve algoritma da tüm risk değerlendirme sürecini beslemiş oldu." dedi.