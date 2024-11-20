İstanbul'un yıllık kira getirisi en yüksek ilçeleri belli oldu

Bloomberg HT'nin Endeksa verilerine dayandırdığı habere göre, Esenyurt, Eyüpsultan, Kağıthane, Pendik, Maltepe, Kartal ve Çekmeköy ortalama amortisman süreleri ile istanbul'un popüler ilçelerinden daha çok kazandırıyor.

Mehterçeşme, Örnek, Talatpaşa ve Yenikent mahallelerinde amortisman süresi 11 yıl; ortalama kira fiyatı 12-13 bin TL aralığında, yıllık kira getirisi ise yüzde 9 seviyesinde. Esenyurt'un çoğu mahallesinde amortisman süreleri 12 yıl; yıllık getiri oranı yüzde 8 ila yüzde 9 arasında değişiyor.

Çağlayan ve Telsizler mahallelerinde amortisman süresi 11 yıl, yıllık kira getirisi ise yüzde 9 arasında değişiyor. Çağlayan'da ortalama kira oranları 22 bin TL; Telsizler'de ise 21 bin TL civarında.

Eyüpsultan

Ortalama kira: 22-24 bin TL/Amortisman süresi: 11, 13 yıl

Yıllık kira getirisi yüzde 7-8-9

Esentepe ve Emniyettepe mahallelerinde amortisman süreleri 11 yıl; yıllık kira getirisi yüzde 9 olarak hesaplanıyor. Esentepe aynı zamanda, ilçenin 5 yıllık zaman diliminde değeri en fazla artan mahallesi. Burada kiralar Ekim 2019'dan bu yana yüzde 1688 artış göstererek 22 bin TL'ye ulaştı.

2016 yılında kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilen Güzeltepe, Çırçır, Karadolap, Alibeyköy ve Merkez mahallelerinde amortisman süresi 13 yıl, yıllık getiri oranı yüzde 7 ila 8 arasında. Bu mahallelerde ortalama kiralar 22 bin TL ile 24 bin TL arasında değişiyor.