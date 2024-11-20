İstanbul'un yıllık kira getirisi en yüksek ilçeleri belli oldu
Son dönemde konut satışları artarken, kira artışı hız kesti. Kira artışındaki yavaşlama konuta yatırım yapanları zorlasa da İstanbul'da bazı ilçeler yatırıcımlar için cazibesini koruyor. Yüksek kira oranları ile öne çıkan İstanbul'da yatırımcılara en çok kazandıran ilçeler belli oldu. İşte Endeksa verilerine gör, İstanbul'un yıllık kira getirisi en yüksek ilçeleri...
Bloomberg HT'nin Endeksa verilerine dayandırdığı habere göre, Esenyurt, Eyüpsultan, Kağıthane, Pendik, Maltepe, Kartal ve Çekmeköy ortalama amortisman süreleri ile istanbul'un popüler ilçelerinden daha çok kazandırıyor.
İşte İstanbul'un yıllık kira getirisi en yüksek ilçeleri...
Esenyurt
Ortalama kira: 12-13 bin TL/Amortisman süresi: 11-12 yıl
Yıllık kira getirisi yüzde 8-9
Mehterçeşme, Örnek, Talatpaşa ve Yenikent mahallelerinde amortisman süresi 11 yıl; ortalama kira fiyatı 12-13 bin TL aralığında, yıllık kira getirisi ise yüzde 9 seviyesinde. Esenyurt'un çoğu mahallesinde amortisman süreleri 12 yıl; yıllık getiri oranı yüzde 8 ila yüzde 9 arasında değişiyor.
Kağıthane
Ortalama kira: 21-22 bin TL/Amortisman süresi: 11 yıl
Yıllık kira getirisi yüzde 9
Çağlayan ve Telsizler mahallelerinde amortisman süresi 11 yıl, yıllık kira getirisi ise yüzde 9 arasında değişiyor. Çağlayan'da ortalama kira oranları 22 bin TL; Telsizler'de ise 21 bin TL civarında.
Eyüpsultan
Ortalama kira: 22-24 bin TL/Amortisman süresi: 11, 13 yıl
Yıllık kira getirisi yüzde 7-8-9
Esentepe ve Emniyettepe mahallelerinde amortisman süreleri 11 yıl; yıllık kira getirisi yüzde 9 olarak hesaplanıyor. Esentepe aynı zamanda, ilçenin 5 yıllık zaman diliminde değeri en fazla artan mahallesi. Burada kiralar Ekim 2019'dan bu yana yüzde 1688 artış göstererek 22 bin TL'ye ulaştı.
2016 yılında kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilen Güzeltepe, Çırçır, Karadolap, Alibeyköy ve Merkez mahallelerinde amortisman süresi 13 yıl, yıllık getiri oranı yüzde 7 ila 8 arasında. Bu mahallelerde ortalama kiralar 22 bin TL ile 24 bin TL arasında değişiyor.