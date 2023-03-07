İşte parlamenter sisteme geçiş planı: Her bir partiye en az 1 bakanlık verilecek
Millet İttifakı'nın son toplantısında 13'üncü cumhurbaşkanı adayının yanı sıra parlamenter sisteme geçişin yol haritası da belirlendi.
Millet İttifakı, parlamenter sisteme geçişin yol haritasını belirledi. Altı partinin genel başkanı, 12 maddelik mutabakat metnine imza attı. Geçiş sürecinde oluşturulacak hükümette, ittifakta yer alan 5 genel başkan cumhurbaşkanı yardımcısı olacak.
Mutabakat metninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyue Başkanı Mansur Yavaş için özel bir madde yer alıyor.
İki başkan, cumhurbaşkanının uygun gördüğü bir zamanda ve tanımlanmış görevlerle cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacak.
Böylece kabinedeki cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı 7'ye yükselmiş olacak.