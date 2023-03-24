İşte son seçim anketi! Fark 2.1 puan

Muharrem İnce, Fatih Erbakan ve Sinan Oğan gibi isimlerin ise imza toplama çalışmaları sürüyor. 100 bin imza toplanması halinde bu isimlerin de aday olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ise süreç devam ediyor. Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan; Millet İttifakı’nın adayı ise Kemal Kılıçdaroğlu.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar şirketinin yaptığı son ankete ilişkin detayları paylaştı. Selvi’nin paylaştığı Optimar seçim anketi, 13-18 Mart tarihleri arasında bin 916 kişi ile yapıldı.

Optimar'ın cumhurbaşkanlığı seçimleri için yaptığı anketin sonuçları şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 47.4

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45.3

Muharrem İnce yüzde 6.5

Sinan Oğan yüzde 0.7

Selvi, anketle ilgili olarak; “Bu kez kulağımı tersinden gösterip öncelikle kararsızlarla ilgili oranlara dikkat çekmek istiyorum. Kararsızım diyen, cevap vermeyen ve sandığa gitmeyeceklerini ifade edenleri topladığımızda bu oran yüzde 12.8 ediyor. Cumhurbaşkanı adayları belli oldukça, seçim tarihi yaklaştıkça kararsızların oranı azalıyor. Ama şunu unutmayın, kararsızlar ya da yüzer gezer oylar son anda nereye yönelirse seçimi o kazanacak” ifadelerini kullandı.