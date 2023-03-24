İşte son seçim anketi! Fark 2.1 puan
Türkiye 14 Mayıs günü cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimi için sandık başına gidecek. Kritik seçimler yaklaşırken, anket şirketlerinin de çalışmaları sürüyor. İşte son yayınlanan seçim anketinin sonuçları…
Türkiye 14 Mayıs’ta sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için oy verecek.
Milletvekilleri için aday adaylığı süreci devam ederken, partilerin liste çalışmaları ise sürüyor.
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ise süreç devam ediyor. Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan; Millet İttifakı’nın adayı ise Kemal Kılıçdaroğlu.
Muharrem İnce, Fatih Erbakan ve Sinan Oğan gibi isimlerin ise imza toplama çalışmaları sürüyor. 100 bin imza toplanması halinde bu isimlerin de aday olması bekleniyor.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar şirketinin yaptığı son ankete ilişkin detayları paylaştı. Selvi’nin paylaştığı Optimar seçim anketi, 13-18 Mart tarihleri arasında bin 916 kişi ile yapıldı.
Optimar'ın cumhurbaşkanlığı seçimleri için yaptığı anketin sonuçları şöyle:
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 47.4
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45.3
Muharrem İnce yüzde 6.5
Sinan Oğan yüzde 0.7
Selvi, anketle ilgili olarak; “Bu kez kulağımı tersinden gösterip öncelikle kararsızlarla ilgili oranlara dikkat çekmek istiyorum. Kararsızım diyen, cevap vermeyen ve sandığa gitmeyeceklerini ifade edenleri topladığımızda bu oran yüzde 12.8 ediyor. Cumhurbaşkanı adayları belli oldukça, seçim tarihi yaklaştıkça kararsızların oranı azalıyor. Ama şunu unutmayın, kararsızlar ya da yüzer gezer oylar son anda nereye yönelirse seçimi o kazanacak” ifadelerini kullandı.