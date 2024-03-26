İşverenler sıraya girdi... En çok eleman aranan meslekler belli oldu İşverenlerin en çok talep ettiği meslek grupları belli oldu. Yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye’de istihdam piyasasının en çok aranan mesleği döner ustası ve protez tırnak uzmanı. Döner ustası için en düşük maaş 40 bin lira seviyesinden, protez tırnak uzmanı için 39 bin liradan başlıyor. İşverenler döner ustası ve protez tırnak uzmanı için haftalarca bekliyor. Peki, hangi ustalar bulunamıyor?

Türkiye’de istihdam piyasasının en çok aranan mesleği döner ustası ve protez tırnak uzmanı oldu. 1 | 6

Hürriyet'in 24 Saatte İş platformunun hazırladığı verilerden aktardığına göre, şu anda döner ustası için verilen bir ilan 63 günde, protez tırnak uzmanı için 49 günde, elektrik ustası için 42 günde, ızgaracı için 42 günde, bulaşıkçı için 35 günde doluyor. Yeni açılan işletmelerin, eleman bulmakta zorlandığı ifade ediliyor. 2 | 6

Maaşlar ne kadar? İstihdam piyasasının yıldızları olan döner ustası için en düşük maaşlar 40 bin lira seviyesinden başlarken, protez tırnak uzmanı için 39 bin liradan başlıyor. Bu alanda elektrik ustası için 37 bin lira, ızgaracı için 34 bin lira, şoför için ise 32 bin lira maaş öngörülüyor. 3 | 6