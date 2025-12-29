İzmir 21 bin 20 TOKİ kura çekimi ne zaman? İzmir TOKİ başvuru sonuçları, nihai liste yayımlandı mı?
Yüzyılın Projesi'nde bugün itibarıyla kura çekimi başladı. İlk olarak Adıyaman'da çekiliş yapıldı. Vatandaşlar takvimi merak ederken İzmirliler de kendi illerinde kuraların ne zaman çekileceğini araştırıyor. Öte yandan "İzmir TOKİ kura sonuçları ve nihai liste yayımlandı mı" diye soruluyor.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesine milyonlar başvuru yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kuraların 29 Aralık- 27 Şubat tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Bugün Adıyaman'da kura çekimi yapıldı. Her gün farklı illerde kura çekimi yapılacak. Şimdi İzmir'de yaşayan vatandaşlar illerinde hangi tarihte kuranın ekileceğini merak ediyor.
İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman?
İzmir TOKİ kura çekimi tarihi yayımlanmadı. TOKİ'nin resmi sitesinden takvimin duyurulması bekleniyor. Beklentiler İzmir'de ocak ayında çekilişin yapılacağı yönünde...
Hangi gruplara ne kadar kontenjan ayrılacak?
Hak sahiplerinin yüzde 5’ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5’ini engelliler, yüzde 20’sini emekliler, yüzde 10’unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20’sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40’lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak. Vatandaşlar, Yüzyılın Konut Projesi’ne ilişkin detaylı bilgiye ve 81 ildeki konut dağılımına https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden ulaşabilecek.
Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.