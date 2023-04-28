İzmir'de Folkart Sitesi'nde korkunç yangın: 7 kişi yaralandı
İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi'nde büyük bir yangın çıktı. Saat 22.00'de başlayan yangın gece geç saatlerinde söndürüldü. Yangında 7 kişi yaralanırken, can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, felaketin boyutları havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı
İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir sitedeki binada çıkan yangın kontrol altına alındı, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloklu sitedeki 8 katlı binada saat 22.00 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve İl Emniyet Müdürlüğü TOMA'ları yerden, yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti.
Yangın yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin binadaki soğutma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, 112 Acil Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen bir kişiyi İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Dumandan etkilenen 5 kişinin tedavisi ambulansta yapıldı. Yaşadığı panik nedeniyle ayağı burkulan bir kişiye de sağlık ekipleri müdahale etti.