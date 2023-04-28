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  4. İzmir'de Folkart Sitesi'nde korkunç yangın: 7 kişi yaralandı

İzmir'de Folkart Sitesi'nde korkunç yangın: 7 kişi yaralandı

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi'nde büyük bir yangın çıktı. Saat 22.00'de başlayan yangın gece geç saatlerinde söndürüldü. Yangında 7 kişi yaralanırken, can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, felaketin boyutları havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir sitedeki binada çıkan yangın kontrol altına alındı, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloklu sitedeki 8 katlı binada saat 22.00 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve İl Emniyet Müdürlüğü TOMA'ları yerden, yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti.

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Yangın yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin binadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

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Öte yandan, 112 Acil Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen bir kişiyi İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Dumandan etkilenen 5 kişinin tedavisi ambulansta yapıldı. Yaşadığı panik nedeniyle ayağı burkulan bir kişiye de sağlık ekipleri müdahale etti.

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