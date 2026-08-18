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İzmit Körfezi'nin altında büyük sürpriz: Dalgıçlar manzaraya inanamadı

Bir dönem kirliliğiyle gündeme gelen, deniz yaşamının neredeyse yok olduğu İzmit Körfezi inanılmaz şekilde değişti. Dip çamuru temizliği ve arıtma çalışmalarının ardından bölgede uzun süredir görülmeyen deniz canlıları yeniden ortaya çıkmaya başlarken, Körfez adeta akvaryuma döndü. Son dalışlarda karşılaşılan türlerden biri özellikle dikkat çekti.

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İzmit Körfezi'nin altında büyük sürpriz: Dalgıçlar manzaraya inanamadı - Resim: 1

Bir dönem kirlilik nedeniyle insanların yüz çevirdiği İzmit Körfezi adeta yeniden doğuyor. Yıllardır sürdürülen temizlik ve arıtma çalışmalarının ardından körfezin eski sakinleri birer birer geri dönmeye başladı.

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İzmit Körfezi'nin altında büyük sürpriz: Dalgıçlar manzaraya inanamadı - Resim: 2

Değirmendere açıklarında yapılan son dalışlar, değişimin ulaştığı noktayı gözler önüne sererken dalgıçların karşısına bir yıldır bölgede görüntülenmeyen denizatı çıktı.

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İzmit Körfezi'nin altında büyük sürpriz: Dalgıçlar manzaraya inanamadı - Resim: 3

Körfezin altında kaydedilen görüntüler, geçmişte kirlilikle anılan bölgede deniz yaşamının yeniden güçlendiğini gösterirken büyük heyecan yarattı.

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İzmit Körfezi'nin altında büyük sürpriz: Dalgıçlar manzaraya inanamadı - Resim: 4

Bir yıl sonra yeniden ortaya çıktı

Son dalışlarda denizatının yanı sıra kırlangıç balıkları, ıstakozlar, deniz kestaneleri ve çeşitli mercan türleri de görüntülendi.

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İzmit Körfezi'nin altında büyük sürpriz: Dalgıçlar manzaraya inanamadı - Resim: 5

Değirmendere Sualtı Topluluğu Başkanı Murat Kulakaç'a göre değişim sadece birkaç türle sınırlı değil. Anemonlardan lüfere, palamuttan istavrite, mezgitten barbuna kadar birçok canlı artık körfezde daha sık görülüyor. 

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İzmit Körfezi'nin altında büyük sürpriz: Dalgıçlar manzaraya inanamadı - Resim: 6

Zaman zaman orkinoslara bile rastlanıyor.

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İzmit Körfezi'nin altında büyük sürpriz: Dalgıçlar manzaraya inanamadı - Resim: 7

"Sanki yuvalarına geri dönüyorlar"

Yıllardır bölgede dalış yapan Kulakaç, yaşanan değişimi, deniz canlılarının eski yuvalarına dönüşü olarak anlatıyor.

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İzmit Körfezi'nin altında büyük sürpriz: Dalgıçlar manzaraya inanamadı - Resim: 8

Bir dönem İzmit Körfezi'nin insanların "sırtını döndüğü" bir deniz olduğunu belirten Kulakaç, bugün aynı sularda yüzüldüğünü ve dalış yapıldığını söyledi.

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İzmit Körfezi'nin altında büyük sürpriz: Dalgıçlar manzaraya inanamadı - Resim: 9

Su altındaki değişimin her geçen gün daha görünür hale geldiğini belirten Kulakaç, özellikle büyük kırlangıç balıkları ve ıstakozların yeniden görülmesini önemli bulduklarını ifade etti.

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İzmit Körfezi'nin altında büyük sürpriz: Dalgıçlar manzaraya inanamadı - Resim: 10

Her dalışta karşılarına çıkıyor

Körfezdeki dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri ıstakozlar oldu. Kulakaç'ın aktardığına göre Değirmendere'de artık neredeyse her dalışta 2-3 ıstakoza rastlanıyor.

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İzmit Körfezi'nin altında büyük sürpriz: Dalgıçlar manzaraya inanamadı - Resim: 11

Deniz kestanelerinin sayısında da ciddi artış yaşanıyor. Kulakaç, bu canlıların denizdeki koşullara karşı hassas olduğuna dikkat çekerek sayılarındaki artışı olumlu bir gösterge olarak değerlendiriyor.

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İzmit Körfezi'nin altında büyük sürpriz: Dalgıçlar manzaraya inanamadı - Resim: 12

Yılların birikimi denizin dibinden çıkarılıyor

Körfezde yürütülen dip çamuru temizliğiyle yıllar boyunca deniz tabanında biriken kirlilik uzaklaştırılıyor. Kulakaç, temizlenen bölgelerde balıkların yeniden yuvalanmaya başladığını ve a bu değişimi açık biçimde gözlemlediklerini söyledi.

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İzmit Körfezi'nin altında büyük sürpriz: Dalgıçlar manzaraya inanamadı - Resim: 13

Ortaya çıkan tablo umut verici olsa da körfezin üzerindeki baskı tamamen ortadan kalkmış değil. Yoğun nüfus ve sanayinin yanı sıra plastik, cam ve kimyasal atıklar deniz yaşamı için tehdit oluşturmayı sürdürüyor.

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İzmit Körfezi'nin altında büyük sürpriz: Dalgıçlar manzaraya inanamadı - Resim: 14

Ancak suyun altında bugün görülen manzara birkaç yıl öncesinden oldukça farklı. Bir yıldır görülmeyen denizatının yeniden ortaya çıkması, ıstakozların neredeyse her dalışta görülmesi ve mercanların çoğalması, İzmit Körfezi'nin eski canlılığına doğru dikkat çekici bir dönüş yaşadığını gösteriyor.

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İzmit Körfezi'nin altında büyük sürpriz: Dalgıçlar manzaraya inanamadı - Resim: 15

İşte Körfez'in altında objektiflere takılanlar...

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İzmit Körfezi'nin altında büyük sürpriz: Dalgıçlar manzaraya inanamadı - Resim: 16
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İzmit Körfezi'nin altında büyük sürpriz: Dalgıçlar manzaraya inanamadı - Resim: 17
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İzmit Körfezi'nin altında büyük sürpriz: Dalgıçlar manzaraya inanamadı - Resim: 18
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İzmit Körfezi'nin altında büyük sürpriz: Dalgıçlar manzaraya inanamadı - Resim: 19
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