Kaç kayıp bekleniyor? İşte İstanbul’da ilçe ilçe deprem sonrası can kaybı tahminleri

Türkiye, Kahramanmaraş depremlerinde yitirdiği canlarına ağlarken İstanbul’da beklenen deprem bir kez daha gündem oldu. İstanbul’da olası 7,5 büyüklüğünde bir deprem sonrası ilçelerde meydana gelebilecek can kaybı sayısı, İBB tarafından oluşturulan raporla birlikte açıklandı.

İşte İstanbul’da ilçe ilçe can kaybı tahmini…