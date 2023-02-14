Kaç kayıp bekleniyor? İşte İstanbul’da ilçe ilçe deprem sonrası can kaybı tahminleri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandilli Rasathanesi ile birlikte hazırlanan deprem kayıpları tahmini, Kahramanmaraş depremlerinin ardından bir kez daha gündem oldu. Hazırlanan kitapçıkta, İstanbul’da yaşanacak olası 7,5 büyüklüğündeki bir depremde ilçe ilçe, mahalle mahalle can kaybı tahmini yapılıyor.
Türkiye, Kahramanmaraş depremlerinde yitirdiği canlarına ağlarken İstanbul’da beklenen deprem bir kez daha gündem oldu. İstanbul’da olası 7,5 büyüklüğünde bir deprem sonrası ilçelerde meydana gelebilecek can kaybı sayısı, İBB tarafından oluşturulan raporla birlikte açıklandı.
İşte İstanbul’da ilçe ilçe can kaybı tahmini…
İstanbul'da olası 7,5 büyüklüğündeki bir deprem sonrası Adalar ilçesinde beklenen tahmini can kaybı
İstanbul'da olası 7,5 büyüklüğündeki bir deprem sonrası Arnavutköy ilçesinde beklenen tahmini can kaybı
İstanbul'da olası 7,5 büyüklüğündeki bir deprem sonrası Ataşehir ilçesinde beklenen tahmini can kaybı