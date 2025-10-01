Kademeli emeklilik gelecek mi, çıkacak mı? Kademeli emeklilikte son durum nedir?

Uzman değerlendirmelerine göre, 1999 sonrası işe giren kadınların 43 ile 48 yaş arasında, erkeklerin ise 45 ile 50 yaş arasında emekli olabileceği; buna karşılık prim gün şartının 6.250 ile 6.850 gün arasında değişeceği tahmin ediliyor. Her yıl sigorta başlangıcı ötelendikçe, hem yaş hem de prim gün şartının kademeli olarak yükselmesi bekleniyor.

Ancak bu şartların henüz yasal zemine oturmadığı, düzenlemelerin netleşmediği ve uygulamanın resmi açıklamalarla birlikte şekilleneceği vurgulanıyor. Bu nedenle emeklilik planlaması yapanların ilerleyen süreçte gelecek duyuruları dikkatle takip etmesi gerekiyor.