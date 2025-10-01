Kademeli emeklilik gelecek mi, çıkacak mı? Kademeli emeklilikte son durum nedir?
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bugün açılışı ile birlikte gözler yeniden kademeli emekliliğe çevrildi. EYT'yi kaçıran yüz binler hükümetten olumlu bir sinyal bekliyor. Sosyal medyada her gün paylaşım yapanlar son gelişmelerden haberdar olmak için "Kademeli emeklilik gelecek mi, çıkacak mı" sorusunu yöneltiyor.
Yüz binlerce kişi, sigorta başlangıç tarihine göre aşamalı bir şekilde emeklilik istiyor. EYT'yi kısa bir süreyle kaçıranlar umutla yasa bekliyor. Konu gündemden düşmezken bugün Meclis'in açılışı ile birlikte yeni bir gelişme olup olmadığı öğrenilmeye çalışılıyor. İşte son durum...
Kademeli emeklilik son durum nedir?
Kademeli emeklilik için sosyal medyada ve çeşitli platformlarda beklentiler dile getiriliyor. Fakat konu hakkında hala yeni bir gelişme yok. Kısa zaman içinde olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapılması bekleniyor.
Kademeli emeklilikte yaş ve prim şartı nasıl olacak?
Emeklilikte kademeli geçiş sürecine ilişkin yeni yaş ve prim şartlarıyla ilgili muhtemel düzenlemeler gündemde yer alıyor. 9 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için geçerli olması beklenen sistemde, kadınlar ve erkekler için emeklilik yaşı ile prim gün sayısı sigorta giriş yılına göre artan şekilde belirleniyor.
Uzman değerlendirmelerine göre, 1999 sonrası işe giren kadınların 43 ile 48 yaş arasında, erkeklerin ise 45 ile 50 yaş arasında emekli olabileceği; buna karşılık prim gün şartının 6.250 ile 6.850 gün arasında değişeceği tahmin ediliyor. Her yıl sigorta başlangıcı ötelendikçe, hem yaş hem de prim gün şartının kademeli olarak yükselmesi bekleniyor.
Ancak bu şartların henüz yasal zemine oturmadığı, düzenlemelerin netleşmediği ve uygulamanın resmi açıklamalarla birlikte şekilleneceği vurgulanıyor. Bu nedenle emeklilik planlaması yapanların ilerleyen süreçte gelecek duyuruları dikkatle takip etmesi gerekiyor.