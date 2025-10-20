Kademeli emeklilik gelecek mi? Kademeli emeklilikte son durum nedir? Yeni gelişme var mı?

Kademeli emeklilik gelecek mi?

CHP Karabük Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay'ın kademeli emeklilik için kanun teklifini TBMM’ye sunmasının ardından yeni bir gelişme yaşanmadı. Konu hükümetin de şu anda gündeminde yok. Uzun vadede ise seçimlere bağlı olarak bir düzenleme ihtimali yüksek görülüyor.