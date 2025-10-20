Kademeli emeklilik gelecek mi? Kademeli emeklilikte son durum nedir? Yeni gelişme var mı?
Milyonlar hükümetten bir adım bekliyor. EYT'yi kaçıranların umudu kademeli emeklilik olmuş durumda... Her gün yeni gelişme olup olmadığı araştırılıyor. Sosyal medya ve ajanslar sık sık kontrol edilirken "Kademeli emeklilik gelecek mi" sorusu yoğun şekilde geliyor.
Kademeli emeklilikle ilgili beklenti giderek artıyor. EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlar bu yasa ile birlikte emeklilik hayali kuruyor. Talepler peş peşe sıralanırken konu gündemden düşmüyor. Son durum sürekli araştırılıyor ve "Kademeli emeklilik gelecek mi" sorusuna yanıt aranıyor.
Kademeli emeklilik gelecek mi?
CHP Karabük Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay'ın kademeli emeklilik için kanun teklifini TBMM’ye sunmasının ardından yeni bir gelişme yaşanmadı. Konu hükümetin de şu anda gündeminde yok. Uzun vadede ise seçimlere bağlı olarak bir düzenleme ihtimali yüksek görülüyor.
Dünya yazarı Özgür Erdursun, AK Parti’nin oy kaybı yaşaması halinde kademeli emeklilik düzenlemesi yapabileceğini, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda ise daha önce verilen kanun teklifleri nedeniyle bu konuda adım atmak zorunda kalacağını belirtti.