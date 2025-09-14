Kademeli emeklilik son durum nedir? Kademeli emeklilik çıkacak mı, gelecek mi?
Kademeli emeklilik ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Yüz binlerce kişi mağdur olduklarını belirtip kademeli emekliliğin gelmesini istiyor. Her gün gelen soru ise "Kademeli emeklilik çıkacak mı, gelecek mi" şeklinde...
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesine dahil olamayan ve yaş şartını beklemek zorunda kalan sigortalılar, kademeli emeklilik sistemiyle emekli olmak istiyor. Yakın bir zaman dilimi ile EYT'yi kaçıranlar hükümetten bir adım bekliyor. Her gelişme yakından takip edilmek isteniyor ve "Kademeli emeklilik çıkacak mı, gelecek mi" sorusu sıkça geliyor.
Kademeli emeklilik gelecek mi?
14 Eylül 2025 Pazar günü itibarıyla konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı. En son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz" diyerek, mevcut prim-gün ve yaş koşularının süreceğini bir kez daha vurgulamıştı.
Emeklilikte kademeli geçiş sürecine ilişkin yeni yaş ve prim şartlarıyla ilgili muhtemel düzenlemeler gündemde yer alıyor. 9 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için geçerli olması beklenen sistemde, kadınlar ve erkekler için emeklilik yaşı ile prim gün sayısı sigorta giriş yılına göre artan şekilde belirleniyor.
Uzman değerlendirmelerine göre, 1999 sonrası işe giren kadınların 43 ile 48 yaş arasında, erkeklerin ise 45 ile 50 yaş arasında emekli olabileceği; buna karşılık prim gün şartının 6.250 ile 6.850 gün arasında değişeceği tahmin ediliyor. Her yıl sigorta başlangıcı ötelendikçe, hem yaş hem de prim gün şartının kademeli olarak yükselmesi bekleniyor.
Ancak bu şartların henüz yasal zemine oturmadığı, düzenlemelerin netleşmediği ve uygulamanın resmi açıklamalarla birlikte şekilleneceği vurgulanıyor. Bu nedenle emeklilik planlaması yapanların ilerleyen süreçte gelecek duyuruları dikkatle takip etmesi gerekiyor.