Kademeli emeklilikte son durum nedir? Kademeli emeklilik gelecek mı, çıkacak mı?

Kademeli emeklilikte yaş ve prim şartı nasıl olacak?

Emeklilikte kademeli geçiş sürecine ilişkin yeni yaş ve prim şartlarıyla ilgili muhtemel düzenlemeler gündemde yer alıyor. 9 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için geçerli olması beklenen sistemde, kadınlar ve erkekler için emeklilik yaşı ile prim gün sayısı sigorta giriş yılına göre artan şekilde belirleniyor.

Uzman değerlendirmelerine göre, 1999 sonrası işe giren kadınların 43 ile 48 yaş arasında, erkeklerin ise 45 ile 50 yaş arasında emekli olabileceği; buna karşılık prim gün şartının 6.250 ile 6.850 gün arasında değişeceği tahmin ediliyor. Her yıl sigorta başlangıcı ötelendikçe, hem yaş hem de prim gün şartının kademeli olarak yükselmesi bekleniyor.