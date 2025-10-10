Kademeli emeklilikte yeni gelişme var mı? Kademeli emeklilik geliyor mu, çıkacak mı?

EYT'yi kaçıran yüz binler kademeli emeklilik yasasını bekliyor. 1999-2008 arasında sigortaya sahip olanlar kademe kademe emekli olma hayali kuruyor. Konu gündemden düşmezken yeni gelişme olup olmadığı her gün sorgulanıyor. Dillerden düşemeyen soru ise "Kademeli emeklilik çıkacak mı" oluyor.