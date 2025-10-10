Kademeli emeklilikte yeni gelişme var mı? Kademeli emeklilik geliyor mu, çıkacak mı?
Milyonların gözü hükümetin kademeli emeklilik için atacağı adımda... Her gün on binlerce kişi çeşitli platformlardan seslerini duyurmaya çalışıyor. Son gelişmeleri kaçırmak istemeyenler ısrarla "Kademeli emeklilik gelecek mi" sorusunu yöneltiyor.
EYT'yi kaçıran yüz binler kademeli emeklilik yasasını bekliyor. 1999-2008 arasında sigortaya sahip olanlar kademe kademe emekli olma hayali kuruyor. Konu gündemden düşmezken yeni gelişme olup olmadığı her gün sorgulanıyor. Dillerden düşemeyen soru ise "Kademeli emeklilik çıkacak mı" oluyor.
Kademeli emeklilik gelecek mi?
Uzmanlar, kısa vadede kademeli emeklilikle ilgili bir düzenleme beklemiyor. Konu hükümetin de şu anda gündeminde yok. Uzun vadede ise seçimlere bağlı olarak bir düzenleme ihtimali yüksek görülüyor.
Dünya yazarı Özgür Erdursun, AK Parti’nin oy kaybı yaşaması halinde kademeli emeklilik düzenlemesi yapabileceğini, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda ise daha önce verilen kanun teklifleri nedeniyle bu konuda adım atmak zorunda kalacağını belirtti.