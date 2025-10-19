Kadınlar askere gidecek mi? Kızlar askere mi gidiyor?
TBMM Dilekçe Komisyonu'na "kadınlara askerlik zorunluluğu" teklifi yapıldı. Bu teklif sosyal medyada epey konuşuldu. "Kadınlar da askere gidecek" paylaşımları artarken olayın gerçeğini öğrenmek isteyenler "Kadınlar askere gidecek mi" sorusunu sıklaştırmış durumda...
Kadınlar askere mi gidiyor?
Son günlerde sosyal medyada yayılan “kadınlara askerlik zorunluluğu getirildi” iddiaları gerçeği yansıtmıyor. TBMM Dilekçe Komisyonu’na bireysel bir vatandaş tarafından sunulan öneri, yalnızca talep niteliği taşıyor ve resmi bir düzenleme anlamına gelmiyor. Ülkemizde kadınlar için askerlik zorunlu değildir.
Kadınlar, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına girerek Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’ne bağlı okullarda eğitim görebiliyor. Mezuniyet sonrası subay ya da astsubay olarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev yapabiliyorlar.