Kadınlar askere gidecek mi? Kızlar askere mi gidiyor?

Kadınlar askere mi gidiyor?

Son günlerde sosyal medyada yayılan “kadınlara askerlik zorunluluğu getirildi” iddiaları gerçeği yansıtmıyor. TBMM Dilekçe Komisyonu’na bireysel bir vatandaş tarafından sunulan öneri, yalnızca talep niteliği taşıyor ve resmi bir düzenleme anlamına gelmiyor. Ülkemizde kadınlar için askerlik zorunlu değildir.