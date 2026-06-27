Kadir İnanır evli mi, çocuğu var mı? İnanır'ın eşi kimdir?
Kadir İnanır haftalardır süren yaşam mücadelesini kaybetti. 77 yaşındaki usta sanatçının ölümü sevenlerini yasa boğarken hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu. Vefat haberi sonrası "Kadir İnanır evli mi, çocuğu var mı" sorusu yoğun şekilde geliyor.
Kadir İnanır mayıs ayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşan sanatçı entübe edilirken her gün sağlık durumu merak edildi. Dün akşam saatlerinde İnanır'dan kahreden haber geldi. Siyasilerden ve sanat camiasından taziye mesajları art arda gelirken usta sanatçı ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Bugün de yoğun şekilde "Kadir İnanır evli mi, çocuğu var mı", "İnanır'ın eşi kimdir" soruları geliyor.
Kadir İnanır evli mi, çocuğu var mı?
Yeşilçam'ın usta sanatşıcı Kadir İnanır resmi bir evlilik yapmamıştır. Kadir İnanır, 2000'li yılların başından beri kendisi gibi oyuncu olan Jülide Kural ile birlikteydi.
İnanır, hayatı boyunca resmi bir evlilik yapmadığı gibi, biyolojik veya evlatlık bir çocuğu da bulunmuyor.