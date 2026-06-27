Kadir İnanır mayıs ayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşan sanatçı entübe edilirken her gün sağlık durumu merak edildi. Dün akşam saatlerinde İnanır'dan kahreden haber geldi. Siyasilerden ve sanat camiasından taziye mesajları art arda gelirken usta sanatçı ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Bugün de yoğun şekilde "Kadir İnanır evli mi, çocuğu var mı", "İnanır'ın eşi kimdir" soruları geliyor.