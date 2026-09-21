Kadir İnanır’ın vasiyeti ortaya çıktı: Tüm mirasını bir kişiye bırakmış
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır’ın 2022 yılında hazırlattığı son vasiyetnamesinin ayrıntıları açıklandı. İnanır, tüm maddi ve manevi haklarını hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktı. Kural’ın mirasın açıldığı tarihte hayatta olmaması halinde ise mirasın üç kuruma eşit olarak dağıtılmasını istedi.
Kadir İnanır’ın vasiyetine ilişkin kamuoyunda gündeme gelen tartışmaların ardından avukatı Bişar Abdi Alınak açıklama yaptı. Alınak, vasiyetnamenin 9 Mayıs 2022’de İstanbul Beyoğlu 48. Noterliği’nde gerekli sağlık raporu alınarak ve tanıklar huzurunda düzenlendiğini bildirdi.
T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre İnanır’ın daha önce 2015 yılında hazırlattığı vasiyetini iptal ettiği ve son vasiyetini 2022’de hazırlattığı belirtildi.
Vasiyetnameye göre Kadir İnanır, üç otomobilini, gayrimenkullerindeki tüm hak ve hisselerini, banka ve yatırım hesaplarındaki para ve faizlerini Jülide Kural’a bıraktı. İnanır’ın koleksiyonları dahil maddi ve manevi değeri bulunan eşyaları, sanat eserleri, alacak hakları ve tüm telif hakları da Kural’a bırakılan miras kapsamında yer aldı.
Usta sanatçı ayrıca hayatının belgesel yapılması ile adına dernek, vakıf, park veya sanat merkezi kurulması gibi girişimlere ilişkin izin hakkını ve telif haklarını da Jülide Kural’a bıraktı.
Vasiyetnamenin dikkat çeken maddelerinden biri de Jülide Kural’ın hayatta olmaması ihtimaline ilişkin düzenleme oldu. Kadir İnanır, mirasın açıldığı tarihte Jülide Kural’ın hayatta olmaması durumunda tüm mirasının İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve Nesin Vakfı’na eşit olarak dağıtılmasını istedi. İnanır vasiyetnamesini, “Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır” sözleriyle tamamladı.
Avukat Bişar Abdi Alınak, vasiyetnameyle ilgili spekülatif ve gerçeği yansıtmayan haberlerin bilgi kirliliğine yol açtığını ifade etti. Vasiyete ilişkin değerlendirmelerin Medeni Kanun’un ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılması gerektiğini vurguladı.
Alınak ayrıca Kadir İnanır’ın vasiyetinde ortaya koyduğu iradenin yerine getirilmesi için hukuki süreci takip edeceklerini, gerçeğe aykırı haberlerle ilgili Jülide Kural’ın vekili olarak Savcılığa başvuracaklarını açıkladı.