Kadir İnanır’ın vasiyeti ortaya çıktı: Tüm mirasını bir kişiye bırakmış

Vasiyetnameye göre Kadir İnanır, üç otomobilini, gayrimenkullerindeki tüm hak ve hisselerini, banka ve yatırım hesaplarındaki para ve faizlerini Jülide Kural’a bıraktı. İnanır’ın koleksiyonları dahil maddi ve manevi değeri bulunan eşyaları, sanat eserleri, alacak hakları ve tüm telif hakları da Kural’a bırakılan miras kapsamında yer aldı.