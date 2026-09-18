Kadir İnanır’ın vasiyeti sonrası gündeme geldi! Mirasçı olduğunuzu nasıl öğrenebilirsiniz?

Mirasçılık belgesinden vasiyetnameye, miras kalan taşınmazlardan banka hesabı bulunan bankalara kadar pek çok bilgi artık e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki mirasçı olduğunuzu nasıl öğrenebilirsiniz ve bunun için e-Devlet’te hangi hizmetleri kullanmanız gerekiyor?