Kahramanmaraş depremi otoyolu bu hale getirdi! Dev çatlaklar oluştu
Kahramanmaraş'ta depremin büyüklüğünü gözler önüne seren otobanın üzerinden geçen bağlantı yolu çevresinde oluşan devasa çatlak havadan görüntülendi.
Depremin şiddetiyle bağlantı yolu çevresinde oluşan devasa çatlaklar oluştu.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bazı köy yolları tamamen kullanılamaz hale geldi.
Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sırasında Çöçelli köyü ve Evri Mahallesi arasında bağlantıyı sağlayan yol tamamen çöktü.
Bir kısmı Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep otoyolunun üzerinden geçen yolu görmek isteyen bazı köylülerde bölgeye geldi.