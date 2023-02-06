Kahramanmaraş depremini son dakika olarak duyurdular: Dünya medyasından deprem manşetleri Türkiye, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana gelen 7,4’lük depremle sarsıldı. Türkiye’deki 10 kentin yanı sıra başta Suriye olmak üzere çevre ülkelerde de hissedilen deprem sonrası can kaybının artmasından endişe ediliyor. Arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, dünyanın önde gelen basın kuruluşları yıkıcı depremi manşetlerine taşıdı.

CNN, BBC, Reuters, Guardian gibi basın kuruluşları Kahramanmaraş depremini “son dakika” olarak duyurdu. Dünya basınına yansıyan haberlerde, ABD Jeoloji Enstitüsü’nün depremin şiddetini 7,8 olarak açıkladığına ve yıkıma dikkat çekildi. İşte yabancı medya kuruluşlarının deprem sonrası ilk haberleri… 1 | 10

The Telegraph: Türkiye ve Suriye'yi yerle bir eden depremde en az 597 ölü var 2 | 10

Le Parisien: Türkiye ve Suriye'de 7,8 büyüklüğünde deprem: Yaklaşık 200 ölü 3 | 10