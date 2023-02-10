Kahramanmaraş depreminin yeni uydu görüntüleri ortaya çıktı
Kahramanmaraş depremlerinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, can kaybı her geçen saat artıyor. Uydu görüntüleme şirketi Maxar, depremin ardından yeni uydu görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, fay hattının ne kadar ölümcül olduğu gözler önüne serilmiş durumda.
Maxar, depremden önce Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde kaydettiği uydu görüntüsü ile, depremden sonra kaydedilen görüntü arasındaki farkı karşı karşıya getirdi.
Paylaşılan fotoğraflar ve görseller depremin boyutunu gözler önüne seriyor.
Reuters’ın Maxar’dan elde ettiği uydu görüntülerinde depremin yıkıcı etkisi görülürken, Maxar’dan yetkililer görüntülerde fay hattının da ortaya çıktığını aktardı.
Fotoğrafta sarı ile işaretlenen çizginin fay hattı olduğu aktarılırken, “Dünya’nın yüzeyinde fay hattının yarattığı çatlak” denildi.
Depremden önce 6 Eylül 2019’da Nurdağı’ndan bazı bölgelerin görüntülerini kaydeden Maxar Technologies isimli şirket aynı bölgeden 7 Şubat’ta çekilmiş görüntülerle karşılaştırma yaptı.