Kahramanmaraş'ta deprem faciası! 7,4 büyüklüğünde deprem 10 ili vurdu: Şehirlerde son durum nasıl?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. Bütün kentlerde yıkılan binalar var. İlk bilgilere göre, Şanlıurfa'da 17, Osmaniye'de 7 kişi hayatını kaybetti.
OSMANİYE
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 65 binanın yıkıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
ADIYAMAN
Adıyaman Valisi, kent merkezi ve çevre ilçelerde depremin etkisini gösterdiğini, yıkılan binalar olduğunu söyledi.
DİYARBAKIR
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: "6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı"
MALATYA
Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.