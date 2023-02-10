Kahramanmaraş'ta depremden öncesi ve depremden sonrası... Büyük yıkım gözler önüne serildi Kahramanmaraş’ta art arda meydana gelen depremler sonrasında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times, özel görüntüleme teknolojileri ile bölgedeki muhabirlerinden gelen fotoğrafları birleştirerek, Kahramanmaraş’taki yıkımı gözler önüne serdi.

Türkiye, Kahramanmaraş'taki iki büyük depremde yitirdiği canlarına ağlıyor. Ölü ve yaralı sayısı her geçen saat artıyor. Yapılan son açıklamaya göre depremde 18 bin 342 kişi yaşamını yitirdi, 74 bin 242 kişi ise yaralandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 1 | 9

Dünya medyası da Türkiye’deki büyük afeti yakından izliyor. Gelişmeleri takip eden medya kuruluşlarından biri de ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times oldu. Gazete, özel görüntüleme teknolojileriyle bölgedeki muhabirlerinin çektiği fotoğrafları birleştirdi ve kentteki büyük yıkımı gözler önüne serdi. 2 | 9

Gazete, “Deprem Türkiye’deki bir şehrin kalbinde nereleri yok etti” başlığıyla yayınladığı analizinde “Kahramanmaraş’taki felaketten gelen ilk fotoğraflar yıkımı gözler önüne seriyor” ifadelerine yer verdi. Gazetenin Kahramanmaraş’ta görevli muhabirinin çektiği fotoğraf ile daha önce çekilmiş bir fotoğraf yan yana getirildiğinde Clarion Oteli’nin yakınındaki binaların neredeyse tamamının yerle bir olduğu görülüyor. 3 | 9