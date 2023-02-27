Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırılıyor: Günde 45 bin ton Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte devam eden enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında günlük yaklaşık 45 bin ton moloz, hafriyat sahalarına dökülüyor. Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürlüğü ekiplerince, şehrin farklı noktalarında yıkılan binaların enkazlarının kaldırılması için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki deprem, büyük yıkıma neden oldu. 1 | 12

Hasar tespit çalışmaları ile kentte, 5 bin 364 binanın yerle bir olduğu tespit edildi. 2 | 12

Ağır hasarlı ve acil yıkım kararı alınanların da aralarında olduğu 30 binin üzerinde bina da hasar oluştuğu belirlendi. 3 | 12