Kampanyalar 300 bin liraya kadar yükseldi! Sıfır otomobilde 'indirim yarışı' sürüyor! Türkiye otomotiv pazarında son dönemde birçok marka kredi, takas desteği ve nakit indirimi gibi kampanyaları yoğunlaştırırken, ikinci el piyasasında da fiyatlarda dengelenme süreci devam ediyor.

Türkiye otomotiv pazarında satışların 1 milyon 232 bin 635 adetle rekor kırdığı geçen yıl, otomotiv bulunurluğunda sorunlar yaşanmış, arz-talep dengesinde bozulmalar görülmüş ve bunun neticesinde ikinci el otomobil fiyatları aşırı değerlenmişti. 1 | 13

Yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Ticaret Bakanlığının aldığı tedbirler sonucu ikinci el piyasasındaki aşırı yüksek fiyatlar dengeye oturdu. Otomotivin "yatırım aracı olarak görülme" cazibesini kaybetmesinin ardından, gerçek alıcılar ile otomotiv markaları baş başa kaldı. 2 | 13

Bazı bayiler liste fiyatının da altında satış yapıyor Geçen yılın ikinci yarısından sonra yaşanan bu gelişmelerin ardından, yeni ekonomi programının da fiyatların dengede kalmasına destek olduğu belirtiliyor. 3 | 13