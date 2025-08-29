Kandil tarihi: Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte?

İslam dünyasında büyük bir manevi coşkuyla idrak edilen Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Müslümanlar, Peygamber Efendimiz’in doğumunu anacakları bu mübarek geceyi beklerken tarih araştırmaları da hız kazandı. İslam alemi "Mevlid Kandili ne zaman" sorusu sıkça geliyor. 1 | 3

Mevlid Kandili ne zaman? Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili bu yıl 3 Eylül 2025 Çarşamba gününe denk geliyor. 2 | 3