Kandil tarihi: Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte?
İslam alemi için büyük önem taşıyan ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in doğumunu müjdeleyen Mevlid Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da merakla bekleniyor. Vatandaşlar, bu mübarek gecenin ne zaman idrak edileceğini ve hangi tarihe denk geldiğini öğrenmek için arama motorlarına yöneliyor.
İslam dünyasında büyük bir manevi coşkuyla idrak edilen Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Müslümanlar, Peygamber Efendimiz’in doğumunu anacakları bu mübarek geceyi beklerken tarih araştırmaları da hız kazandı. İslam alemi "Mevlid Kandili ne zaman" sorusu sıkça geliyor.
Mevlid Kandili ne zaman?
Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili bu yıl 3 Eylül 2025 Çarşamba gününe denk geliyor.
Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.