Kandil tarihleri: Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?
2025 Mevlid Kandili'ne çok az bir süre kaldı. Bu mübarek gecede, Müslümanlar camilere akın edip, Kur'an-ı Kerim okuyup, dualar edip ve ibadet edecek. Bu kutsal gece yaklaşırken net tarih konusunda bilgi almak isteyenler "Mevlid Kandili ne zaman" sorusunu yöneltiyor.
İslam alemi Mevlid Kandili'ni iple çekiyor. Müslümanların ibadetlerini artırmaları, günahlarından tövbe etmeleri ve Allah'a daha yakın olmaları için vesile olan Mevlid Kandili'nin tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. Bu sebeple "Mevlid Kandili ne zaman" sorusu sıklaşmış durumda...
Mevlid Kandili ne zaman?
Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili bu yıl 3 Eylül 2025 Çarşamba gününe denk geliyor.
Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.