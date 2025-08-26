Kandil tarihleri: Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

İslam alemi Mevlid Kandili'ni iple çekiyor. Müslümanların ibadetlerini artırmaları, günahlarından tövbe etmeleri ve Allah'a daha yakın olmaları için vesile olan Mevlid Kandili'nin tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. Bu sebeple "Mevlid Kandili ne zaman" sorusu sıklaşmış durumda... 1 | 3

Mevlid Kandili ne zaman? Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili bu yıl 3 Eylül 2025 Çarşamba gününe denk geliyor. 2 | 3