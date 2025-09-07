Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?
Bu akşam gökyüzünde muhteşem bir doğa olayı gerçekleşecek. Kanlı ay tutulması için heyecan dorukta... Milyonlar bu anlara şahitlik etmek isterken "Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta" sorusu peş peşe geliyor.
Kanlı Ay Tutulması'na saatler kaldı. Gökyüzü şöleni için milyonlar sabırsızlıkla bekliyor. En heyecan verici doğa olayını kaçırmak istemeyenler "Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta" diye sorarken bir yandan da ülkemizden izlenip izlenemeyeceğini araştırıyor.
Kanlı ay tutulması ne zaman?
7 Eylül'de Türkiye’den de izlenebilecek tam Ay tutulması yaşanacak. Türkiye saatiyle 19.28’de başlayacak tutulma, 20.30’da tam evreye girecek ve 21.11’de en kızıl halini alacak. 21.52’de tam tutulma sona erecek, parçalı evreler ise gece yarısına kadar sürecek. Toplamda 5 saatlik tutulmada Ay, 82 dakika boyunca “Kanlı Ay” olarak görülecek.
Kanlı Ay tutulması, tam Ay tutulması sırasında Ay'ın bakır kırmızısı veya pas renginde görünmesine verilen isimdir.
Bu olayın gerçekleşmesi için üç gök cisminin, yani Güneş, Dünya ve Ay'ın aynı doğrultuda hizalanması gerekir. Ay, Dünya'nın tam gölgesine girdiğinde, Güneş'ten gelen ışınlar doğrudan Ay'a ulaşamaz. Ancak bu durum, Ay'ın tamamen kararmasına neden olmaz.
Ay'ın kızıl renkte görünmesinin nedeni, Dünya'nın atmosferidir. Güneş'ten gelen beyaz ışık, Dünya'nın atmosferinden geçerken mavi ve yeşil gibi kısa dalga boylu ışınlar dağılırken, kırmızı ve turuncu gibi uzun dalga boylu ışınlar daha az dağılır. Bu kırmızı ışınlar, Dünya'nın atmosferi tarafından kırılarak Ay yüzeyine ulaşır ve onu aydınlatır. Böylece, Ay bu kan kırmızısı rengini alır.