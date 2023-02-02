Kar yola çıktı geliyor! İstanbul dahil 3 gün boyunca kar uyarısı!
Son dakika gelişmesi... İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu yanıt buldu. Meteoroloji'nin yayınladığı son tahminlere göre, Türkiye genelinde 3 gün boyunca kar yağışı etkili olacak. İşte Meteoroloji'nin son tahminleri...
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini soğuk havaya bıraktı. Soğuk havanın etkisini hissettirmesiyle birlikte kar beklentisi de oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde 3 gün boyuna kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji, bugün 27 il için kar ve fırtına uyarısı yaptı. Bugün Trakya, Batı Karadeniz ile Bursa çevreleri ve Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz kar yağışlı, Marmara'nın batısı, İstanbul çevresi ise sağanak yağışlı olacak. Ancak yarından sonra 3 gün boyunca İstanbul dahil tüm iller için kar uyarısı yapıldı.
İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son tahminler...
3 ŞUBAT 2023
4 ŞUBAT 2023