Kar yola çıktı geliyor! İstanbul dahil 3 gün boyunca kar uyarısı!

Meteoroloji, bugün 27 il için kar ve fırtına uyarısı yaptı. Bugün Trakya, Batı Karadeniz ile Bursa çevreleri ve Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz kar yağışlı, Marmara'nın batısı, İstanbul çevresi ise sağanak yağışlı olacak. Ancak yarından sonra 3 gün boyunca İstanbul dahil tüm iller için kar uyarısı yapıldı.

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son tahminler...