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Karadeniz'den şaşırtan lezzet: Hamsiyi bu kez simidin içine koydular

Ordu'da bir fırıncı, geleneksel simidi hamsiyle buluşturarak "hamsili simit" hazırladı. İç harcında hamsi, karabiber ve pul biber bulunan yeni lezzet müşterilerden yoğun ilgi görürken, işletmeci Bahtiyar Bodur şimdi farklı balık türlerini de simitle buluşturmaya hazırlanıyor.

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Karadeniz'den şaşırtan lezzet: Hamsiyi bu kez simidin içine koydular - Resim: 1

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir fırıncının yaptığı hamsili simit, müşterilerden ilgi gördü.

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Karadeniz'den şaşırtan lezzet: Hamsiyi bu kez simidin içine koydular - Resim: 2

İşletmeci Bahtiyar Bodur, gazetecilere yaptığı açıklamada, asırlık lezzet simit ile Karadeniz'in hamsisini bir araya getirdiklerini söyledi.

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Karadeniz'den şaşırtan lezzet: Hamsiyi bu kez simidin içine koydular - Resim: 3

Bodur, birkaç denemeden sonra hamsili simidi müşterilerine​​​​​​​ sunduklarını belirterek, "Müşterilerimizden geri dönüşler çok güzel oldu. Gelen olumlu tepkiler üzerine hamsili simidin satışına başladık" dedi.

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Karadeniz'den şaşırtan lezzet: Hamsiyi bu kez simidin içine koydular - Resim: 4

Hamsili simidin hazırlanma sürecinin yaklaşık bir saat sürdüğünü anlatan Bodur, bundan sonraki süreçte çeşitli balık türlerini simitle buluşturmayı planladığını kaydetti.

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Karadeniz'den şaşırtan lezzet: Hamsiyi bu kez simidin içine koydular - Resim: 5

Bodur, "Balık ekmek olur da hamsili simit neden olmasın?" düşüncesinden yola çıktığını söyleyerek, "Evinde herkes bu ürünü çok kolay şekilde yapabilir. Tüm ev hanımlarına tavsiye ediyorum, mutlaka denesinler" diye konuştu.

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Karadeniz'den şaşırtan lezzet: Hamsiyi bu kez simidin içine koydular - Resim: 6

İç harcı hamsi, karabiber, pul biber ve tuzla hazırlanan simidi deneyen müşterilerden Sibel Hatioğlu ise çok beğendiği ürünün tadını hamsili pilava benzettiğini ifade etti.

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Karadeniz'den şaşırtan lezzet: Hamsiyi bu kez simidin içine koydular - Resim: 7
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Karadeniz'den şaşırtan lezzet: Hamsiyi bu kez simidin içine koydular - Resim: 8
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Karadeniz'den şaşırtan lezzet: Hamsiyi bu kez simidin içine koydular - Resim: 9
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Karadeniz'den şaşırtan lezzet: Hamsiyi bu kez simidin içine koydular - Resim: 10
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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA