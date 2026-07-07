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Karasu'da karaya oturan gemi için kritik operasyon başladı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Mayıs'ta karaya oturan Kamerun bandıralı NINOVA isimli kuru yük gemisini kurtarma operasyonunda kritik aşamaya geçildi. Gemideki 1775 ton amonyum sülfat yükünün tahliyesine başlanırken, yüklerin 6 seferde Karasu Limanı'na taşınması planlanıyor. Boşaltma işlemlerinin ardından geminin yeniden yüzer hale getirilmesi, dalgıç kontrolleri sonrası ise hasar tespit edilmezse açığa çekilmesi bekleniyor.

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Karasu'da karaya oturan gemi için kritik operasyon başladı - Resim: 1
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Karasu'da karaya oturan gemi için kritik operasyon başladı - Resim: 2
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Karasu'da karaya oturan gemi için kritik operasyon başladı - Resim: 3
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Karasu'da karaya oturan gemi için kritik operasyon başladı - Resim: 4
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Karasu'da karaya oturan gemi için kritik operasyon başladı - Resim: 5
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Karasu'da karaya oturan gemi için kritik operasyon başladı - Resim: 6
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Karasu'da karaya oturan gemi için kritik operasyon başladı - Resim: 7
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Karasu'da karaya oturan gemi için kritik operasyon başladı - Resim: 8
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Karasu'da karaya oturan gemi için kritik operasyon başladı - Resim: 9
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Karasu'da karaya oturan gemi için kritik operasyon başladı - Resim: 10
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