Karasu'da karaya oturan gemi için kritik operasyon başladı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Mayıs'ta karaya oturan Kamerun bandıralı NINOVA isimli kuru yük gemisini kurtarma operasyonunda kritik aşamaya geçildi. Gemideki 1775 ton amonyum sülfat yükünün tahliyesine başlanırken, yüklerin 6 seferde Karasu Limanı'na taşınması planlanıyor. Boşaltma işlemlerinin ardından geminin yeniden yüzer hale getirilmesi, dalgıç kontrolleri sonrası ise hasar tespit edilmezse açığa çekilmesi bekleniyor.
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