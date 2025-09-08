Kasım ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte ara tatil tarihleri
Okullar bugün itibarıyla açıldı. Milyonlarca öğrenci ders başı yaparken ara tatil tarihleri de gündem oldu. Öğrenciler ve veliler şimdi sıkça "Kasım ara tatil ne zaman" sorusunu yöneltiyor.
Okul öncesi ve 1. sınıflar 1 Eylül'de ders başı yaparken diğer sınıflar ise bugün okullarına başladı. Okulların açılması ile birlikte birinci ara tatil tarihleri de aratılmaya başlandı. Hem öğrenciler hem de veliler "Kasım ara tatil ne zaman" sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan okulların kapanış tarihleri de merak ediliyor.
Birinci ara tatil ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği 2025-2206 eğitim-öğretim yılı takvimine göre kasım ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Eğitim öğretim yılı başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma