Kasım ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte ara tatil tarihleri

Okullar bugün itibarıyla açıldı. Milyonlarca öğrenci ders başı yaparken ara tatil tarihleri de gündem oldu. Öğrenciler ve veliler şimdi sıkça "Kasım ara tatil ne zaman" sorusunu yöneltiyor.

Okul öncesi ve 1. sınıflar 1 Eylül'de ders başı yaparken diğer sınıflar ise bugün okullarına başladı. Okulların açılması ile birlikte birinci ara tatil tarihleri de aratılmaya başlandı. Hem öğrenciler hem de veliler "Kasım ara tatil ne zaman" sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan okulların kapanış tarihleri de merak ediliyor.

Birinci ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği 2025-2206 eğitim-öğretim yılı takvimine göre kasım ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:

Eğitim öğretim yılı başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi

Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025

Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma

Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026

Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma

