Kasım ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte ara tatil tarihleri

Okul öncesi ve 1. sınıflar 1 Eylül'de ders başı yaparken diğer sınıflar ise bugün okullarına başladı. Okulların açılması ile birlikte birinci ara tatil tarihleri de aratılmaya başlandı. Hem öğrenciler hem de veliler "Kasım ara tatil ne zaman" sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan okulların kapanış tarihleri de merak ediliyor.