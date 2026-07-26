Kastamonu'da sel: Cide ilçe merkezi sular altında kaldı

Meteoroloji Müdürlüğünün uyarılarının ardından bölgede konuşlandırılan Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Cide Belediyesi ekipleri tarafından evlere ve iş yerlerine dolan suların tahliyesi için çalışma başlatıldı. Ayrıca şiddetli sağanak yağış sonrası taşkına neden Devrekani Çayı üzerinde bulunan köprülerin de ayaklarının tıkanmaması için DSİ tarafından iş makinesiyle yoğun bir çalışma yürütülüyor.