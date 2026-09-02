Kavurucu sıcağa karşı yeni çözüm! İnsan buzdolabı satışa çıktı

Bu yılın nisan ayında piyasaya sürülen insan buzdolabının yoğun ilgi gördüğünü aktaran Tofuku, "Şu ana kadar 328 adet satılmış olan ürünün fiyatı 1,5 milyon yendir (Yaklaşık 450 bin lira)" ifadelerini kullandı. İnsan buzdolabının Japonya içi kullanıma yönelik olarak tasarlandığını kaydeden Tofuku, ürünü gelecekte yurt dışı pazarlarına sunmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.