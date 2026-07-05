Kendi geliştirdiği sistemle cins civciv üretiyor! Bir ilçenin kaderini değiştirebilir
Bir akşam izlediği belgesel, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Sedat Çelik'in hayatını değiştirdi. Oto yıkama dükkanında kendi yaptığı kuluçka makinesiyle civciv üretimine başlayan genç girişimci, şimdi destek alarak ilçede entegre tavukçuluk tesisi kurmayı ve onlarca kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.
Yıllardır oto yıkama sektöründe çalışan Sedat Çelik, bir akşam izlediği doğa ve hayvancılık belgeselinin ardından kanatlı hayvan yetiştiriciliğine ilgi duymaya başladı.
"Ben de yapabilirim" diyerek çalışmalara başlayan Çelik, dükkanının bir bölümünü küçük bir üretim alanına dönüştürdü.
Kuluçka makinesini kendi yaptı
Genç girişimci, tamamen kendi imkanlarıyla otomatik ısı ve nem kontrolüne sahip bir kuluçka makinesi geliştirdi.
Özel süs tavukları ile yüksek verimli ırklara ait yumurtaları makineye yerleştiren Çelik, kısa sürede ilk sonuçları almaya başladı.
Üç kez civciv çıkardı
Kurduğu sistemle üç dönem üst üste yüksek verimle civciv üretmeyi başaran Çelik, çalışmasının karşılığını aldı.
Oto yıkama dükkanından yükselen civciv sesleri ise müşterilerin ve mahalle sakinlerinin dikkatini çekti.
Hedefi üretimi büyütmek
Elde ettiği başarıyı daha büyük bir yatırıma dönüştürmek isteyen Çelik, üretim kapasitesini artırmayı planlıyor.
Genç girişimci, uygun destek sağlanması halinde Yüksekova'da civciv ve yumurta üretimi yapacak entegre bir tesis kurmak istiyor.
"İlçemiz üretim merkezi olabilir"
Sedat Çelik, projesinin sadece kendi girişimi olmadığını belirterek, "Destek verilirse hem istihdam oluşturabilir hem de Yüksekova'yı kanatlı hayvancılıkta önemli bir üretim merkezi haline getirebiliriz." dedi.
Destek bekliyor
Projesini büyütmek için hazırlıklarını sürdüren genç girişimci, önümüzdeki süreçte ilgili kurumlarla görüşerek destek arayacak. Çelik, hedefinin Yüksekova'dan Türkiye'nin farklı illerine civciv ve yumurta gönderen büyük bir üretim tesisi kurmak olduğunu söyledi.