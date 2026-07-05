Kendi geliştirdiği sistemle cins civciv üretiyor! Bir ilçenin kaderini değiştirebilir

Hedefi üretimi büyütmek

Elde ettiği başarıyı daha büyük bir yatırıma dönüştürmek isteyen Çelik, üretim kapasitesini artırmayı planlıyor.

Genç girişimci, uygun destek sağlanması halinde Yüksekova'da civciv ve yumurta üretimi yapacak entegre bir tesis kurmak istiyor.